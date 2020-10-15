Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, defans hattından oldukça şikayetçi. Teknik Direktör Mustafa Er, farklı varyasyonlarla önlem almaya çalışsa da maç başına yenilen 2 gol yeşil-beyazlı takımı puan cetvelinde oldukça geriye attı.
Defans bloklarında da sıkıntı yaşayan Bursaspor, girdiği 430 ikili mücadelenin 195’ini kazanırken, 235’ini ise rakibine teslim etti. Uzun toplarda da isteneni veremeyen yeşil-beyazlılar, 118 hava topu mücadelesinin sadece 47’sinde başarı sağladı.
Mustafa Er'in, pazar günü oynanacak olan Balıkesirspor maçında bu problemlere nasıl önlem alacağı da merak ediliyor.
(İHA)
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