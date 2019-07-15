SPOR

Bursaspor'un Jani Atanasov için Eljif Elmas planı

BURSASPOR HABERLERİ  | 15.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

Bursaspor’da geçen sezon A Takım’da forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki Jani Atanasov için Fenerbahçeli Eljif Elmas’ın modeli baz alınıyor.

Bursaspor'un Jani Atanasov için Eljif Elmas planı

İlk sezonunda forma bulmakta zorlanan ancak sonraki sezon parlayan Elmas, değerini katlarken; tıpkı Eljif gibi ilk sezonunda forma şansı bulamayan Atanasov’un da bu sezon daha fazla görev alarak değerini katlaması planlanıyor.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor, önemli yıldızlarını kaybederken gençlerden kurulu mevcut kadro değeri de 10 milyon Euro’nun altına düştü. Bu sezon altyapı ve genç oyuncularına yönelik çalışmaları bulunan yeşil-beyazlı kulüpte en önemli stratejiyi ise genç oyuncuların kazanımı oluşturuyor. Bunun için ilk akla gelen isimlerden biri de Jani Atanasov.

SEZONU U21'DE GEÇİRDİ
Geçtiğimiz sezonun başında Akademija Pandev Kulübü’nden 100 bin Euro’luk yetiştirme bedeli karşılığında alınan 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçeli Eljif Elmas modeli izlenecek. Geçen sezonun önemli bir bölümünü U21 Takımı’nda geçiren ve Süper Lig’de sadece 3 maçta görev alan orta alan oyuncusunun bu sezon daha fazla süre şansı bulması ön görülüyor. Böylelikle kendini göstermesi beklenen oyuncunun, bonservis değerini de artırması planlanıyor.

ELJIF ELMAS ÖRNEĞİ
Fenerbahçe’nin 180 bin Euro’ya transfer ettiği Eljif Elmas da, sarı lacivertlilerdeki ilk sezonunda 5’i lig olmak üzere toplam 7 maça çıkabilmiş; ancak geçen sezon toplam 40 maçta görev alarak kendini göstermişti. 19 yaşındaki oyuncunun değerini 100’e katlayarak İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olması bekleniyor.

GOLE KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR
Bursasporlu Jani Atanasov da, yeşil beyazlı ekipteki ilk sezonunda sadece 3 Süper Lig maçında görev aldı. U21 Ligi’nde ise 14 maça çıkan genç oyuncu, orta sahada görev almasına karşın 4 gol, 1 asist ile oynadı. Atanasov, Bursaspor’a gelmeden önceki son sezonunda da o dönemki takımı Akademija Pandev ile 29 maça çıkmış ve 4 gol, 8 asist ile sezonu tamamlamıştı.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Bursaspor'da kombine bilet fiyatları belli olduBursaspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu
Ertuğrul ve Okan'dan büyük fedakarlıkErtuğrul ve Okan'dan büyük fedakarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Jani Atanasov Eljif Elmas

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Neymar'dan olay sözler

Neymar'dan olay sözler

İspanyol devi 10. transferini yaptı

İspanyol devi 10. transferini yaptı

Başakşehir, Ajax'a direnemedi

Başakşehir, Ajax'a direnemedi

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İspanyol devleri genç yıldızımızın peşinde

İspanyol devleri genç yıldızımızın peşinde

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursaspor'da fatura sorunu çözüldü

Bursaspor'da fatura sorunu çözüldü

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'un Jani Atanasov için Eljif Elmas planı

Atanasov için Eljif Elmas modeli

Bursaspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

Bursaspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk'tan büyük fedakarlık

Ertuğrul ve Okan'dan büyük fedakarlık

Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Ayrılık resmen açıklandı

Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu

İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü

Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk, Bursaspor'dan ayrılmak istiyor

Bursaspor'da deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.