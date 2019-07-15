Bursaspor'un Jani Atanasov için Eljif Elmas planı

İlk sezonunda forma bulmakta zorlanan ancak sonraki sezon parlayan Elmas, değerini katlarken; tıpkı Eljif gibi ilk sezonunda forma şansı bulamayan Atanasov’un da bu sezon daha fazla görev alarak değerini katlaması planlanıyor.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor, önemli yıldızlarını kaybederken gençlerden kurulu mevcut kadro değeri de 10 milyon Euro’nun altına düştü. Bu sezon altyapı ve genç oyuncularına yönelik çalışmaları bulunan yeşil-beyazlı kulüpte en önemli stratejiyi ise genç oyuncuların kazanımı oluşturuyor. Bunun için ilk akla gelen isimlerden biri de Jani Atanasov.

SEZONU U21'DE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonun başında Akademija Pandev Kulübü’nden 100 bin Euro’luk yetiştirme bedeli karşılığında alınan 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçeli Eljif Elmas modeli izlenecek. Geçen sezonun önemli bir bölümünü U21 Takımı’nda geçiren ve Süper Lig’de sadece 3 maçta görev alan orta alan oyuncusunun bu sezon daha fazla süre şansı bulması ön görülüyor. Böylelikle kendini göstermesi beklenen oyuncunun, bonservis değerini de artırması planlanıyor.