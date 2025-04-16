SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor'un yaptığını Türkiye'de yapabilen yok!

Bursaspor'un yaptığını Türkiye'de yapabilen yok!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 17:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3’üncü Lig 1’inci grupta, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerindeki 139 takım arasında bu sezon kalesinde en az gol gören takım olarak tarihe geçti.

Bursaspor'un yaptığını Türkiye'de yapabilen yok!

Balıkesir’de oynanan maçta Hopaspor’u 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, bu yıl elde ettiği başarı ile adından uzun süre söz ettirdi.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

662647_TFF-3’UNCU-LIG-1’INCI-GRUPTA-LIG-BITIMI

TFF 3’üncü Lig’de tüm zamanların seyirci rekorunu, yaklaşık 44 bin seyirci ile kıran Bursaspor, yediği gol sayısı itibarıyla tüm takımlar arasında en az gol yiyen takım olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

SADECE 14 GOL YEDİLER

662651_TFF-3’UNCU-LIG-1’INCI-GRUPTA-LIG-BITIMI

Süper Lig, 1’inci Lig, 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’de mücadele eden toplam 139 takım arasında kalesinde gördüğü 14 gol ile en az gol yiyen takım olarak dikkat çeken Bursaspor, bu anlamda da büyük bir başarıya imza attı. Bursaspor ligde sadece 1 yenilgi ile Süper Lig lideri Galatasaray ile birlikte en az yenilgi alan takım olarak da dikkat çekiyor.

Canlı Skor

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu olduMilli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandıTürkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seçim anketi şehirlere yayıldı! Oy durumları dikkat çekti

Seçim anketi şehirlere yayıldı! Oy durumları dikkat çekti

Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek

Altay Bayındır'ın kariyerini bitiren haber! Manchester United'dan herkesi ters köşe yapan açıklama

Altay Bayındır'ın kariyerini bitiren haber! Manchester United'dan herkesi ters köşe yapan açıklama

Bursaspor'un yaptığını Türkiye'de yapabilen yok

Bursaspor'un yaptığını Türkiye'de yapabilen yok

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.