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Bursaspor Vagner Love ile prensip anlaşmasına vardı!

BURSASPOR HABERLERİ  | 29.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

Harun Tekin'i Fenerbahçe'ye satan Bursaspor, uzun süredir aradığı forveti buldu. Bursaspor, Vagner Love için hem Beşiktaş'la hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Vagner Love'ın 2.2 milyon euroluk ücretini Bursaspor ve Beşiktaş yarı yarıya karşılayacak.

Bursaspor Vagner Love ile prensip anlaşmasına vardı!

Bursaspor, transferin son günlerini hareketli geçiriyor. Bir süredir kaleci Harun Tekin'in transferi için Fenerbahçe ile görüşen yeşil beyazlı yönetim, sarı lacivertliler ile prensipte anlaşma sağladı. Milli file bekçisi yakın süreçte İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Yeşil beyazlı kulüpte son olarak kaptanlığı üstlenen Milli eldiven, Bursaspor formasıyla 152 maça çıktı. Harun Tekin'in transferinin resmiyet kazanmasının ardından Beşiktaş maçında ise yeşil beyazlı ekibin kalesini Okan Koçuk'un koruması bekleniyor.

VAGNER LOVE İÇİN PRENSİPTE ANLAŞILDI

Bursaspor, hücum hattı için ise Vagner Love'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşen Bursaspor Başkanı Ali Ay, 35 yaşındaki deneyimli oyuncunun transferi noktasında prensip anlaşmasına vardı. Yeşil beyazlı kulübün, anlaşmadaki son pürüzleri gidermesinin ardından transferi açıklaması bekleniyor. Sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralanacak olan Vagner Love'un siyah beyazlı kulüpten aldığı 2.2 milyon Euro'luk ücret yarı yarıya karşılanacak. Brezilyalı futbolcu ile yapılacak görüşmelerin ardından Bursaspor'un bu transferi de açıklaması bekleniyor.

AZİZ BEHİCH VEDA ETTİ

Yeşil beyazlılarda Aziz Behich ise kulübe veda etti. Takım arkadaşları ve personel ile vedalaşan deneyimli savunmacı Hollanda'nın PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın ise 3 yıllık olduğu öğrenildi. Bursaspor'dan Ankaragücü'ne transfer olan Ricardo Faty de Aziz Behich'e sosyal medya hesabından yeni takımında başarılar diledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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