Bursasporlu futbolcular isyan etti: Özer Hurmacı bize ihanet etti

TFF 1. Lig yarı finalinde Adana Demirspor'a 4-1 kaybederek elenen Bursaspor'da Kerem Kök takım arkadaşıÖzer Hurmacı ile önemli açıklamalar yaptı.
Kerem Kök, "Dün acı bir olay yaşadık. Takımda bir arkadaşımız kendini düşünerek bizi yalnız bıraktı. İsim vermeyeceğim. Bursasporlular öğrenecek. Alçakça sabote edildik. Dün akşam hayatım boyunca unutamayacağım bir ders aldım Biz savaşa geliyoruz. 8-9 aydır maaş alamayan futbolcular antrenmanı boykot eder, hiç yapmadık" dedi.
Anıl Karaer ise "Özer Hurmacı dün oynamadığı için kampı terk etti. Ben futbol hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Saat 2, 3'lere kadar bunların konuşmaları oldu. Bu bize ihanettir" şeklinde konuştu.
Özer Hurmacı, “Allah biliyor gerçeği. Kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş. O yükü de kaldırırım." dedi.
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