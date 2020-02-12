Bursasporlu futbolculara doping testi şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Doping Kurulu’nun, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelip Bursasporlu tüm oyunculara doping testi yaptırdığı öğrenildi. Bu sezon ilk kez olan bu uygulama karşısında futbolcuların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri kaydedildi.

(İHA)

