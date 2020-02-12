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Bursasporlu futbolculara doping testi şoku

BURSASPOR HABERLERİ  | 12.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da, TFF Doping Kurulu üyelerinin futbolculara doping testi yaptırması şaşkınlık yarattı.

Bursasporlu futbolculara doping testi şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Doping Kurulu’nun, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelip Bursasporlu tüm oyunculara doping testi yaptırdığı öğrenildi. Bu sezon ilk kez olan bu uygulama karşısında futbolcuların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor tff TFF Doping Kurulu

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