SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Bursasporlu futbolculara prim müjdesi

Bursasporlu futbolculara prim müjdesi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

Samsunspor ve Göztepe galibiyetleri sonrası Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, futbolcuların primini arttırdı. Kamat, her iki maçın toplam primini 20 bin TL olarak belirledi.

Bursasporlu futbolculara prim müjdesi

Bursaspor Kulübü’nde moraller yerine geldi. Zorlu bir süreçten geçen yeşil beyazlılarda, alınan peş peşe galibiyetler keyifleri yerine getirdi.

TFF 1. Lig'de Samsunspor’u 3-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda da deplasmanda Göztepe’yi 5-4 mağlup eden Bursaspor’da futbolcuların primleri de arttı. Maddi imkansızlıklar sebebiyle bu sezon transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil beyazlılarda, başkan Erkan Kamat, futbolcuların isteğini kırmadı.

Başkan Kamat, takım otobüsünden yaptığı açıklamada futbolculara şunları söyledi:

"Akan gözyaşlarınıza kurban olurum. Gereği neyse yapacağız. Samsunspor primini 10 bine çıkardık. Bu maç için de bir 10 bin daha."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi’nde ilk antrenmanını yaptıGiresunspor, Çotanak Spor Kompleksi’nde ilk antrenmanını yaptı
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!
Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!
Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı
Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Belhanda ve Emre Akbaba arasında gerginlik!
Belhanda ve Emre Akbaba arasında gerginlik!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
''Yok artık!'' Dedirtti...
''Yok artık!'' Dedirtti...
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursasporlu futbolculara prim müjdesi
Bursasporlu futbolculara prim müjdesi
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi’nde ilk antrenmanını yaptı
Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi’nde ilk antrenmanını yaptı
Ankaraspor, Mustafa Özer ile yollarını ayırdı
Bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
Ankaraspor 0-0 Ümraniyespor (Maç sonucu)
Ankaraspor ile Ümraniyespor yenişemedi
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti
Bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti
Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.