SPOR

Bursasporlu taraftarı döven komiser yardımcısı açığa alındı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe-Bursaspor maçında Bursasporlu bir taraftarın darp edilmesi olayı ile ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığını açıkladı.

Bursasporlu taraftarı döven komiser yardımcısı açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe-Bursaspor futbol takımları arasındaki TFF Süper Lig müsabakasında misafir seyirci tribünü iç kısmında bir polisin Bursaspor'lu bir taraftarı darp ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Fenerbahçe-Bursaspor arasında gerçekleşen müsabakada, 6'sı Fenerbahçe, 16'sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Ayrıca taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısı da açığa alınmış olup konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Sporun rekabet, kardeşlik ve dostluk ruhuna aykırı hiçbir şiddet olayına müsaade edilmeyeceği gibi polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan personel ile ilgili olarak da yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı tüm sporsever halkımıza saygı ile duyurulur.”

FENERBAHCE-BURSASPOR

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe bursaspor Emniyet Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ALLAH dan ki basına sızmış yoksa aksi takdirde kim bilir o polisin yaptığı yanına kalacaktı
daha ilk maçta .hakemlerin ali koç sevdası gün yüzüne çıktı. olmayan penaltı olup ta verilmeyen penaltılar maşallah liglerimiz bu hakemle başlamadan bitti. var mış. var varda acaba sahada o varı uyguluyacak hakem varmı 3 büyüklere helede fenere uygulayacak hakem var mı. u e f a ben senin yerinde olsam türk takımlarının tamamını avrupadan ve hakemleri men ederim çünkü bu ülkede yürekli hakem kalmamıştır saça göre traş hayırlı işler
hikaye,açığa alır,maaşını ödemeye devam eder
tecavüzcüleri linçten kurtaran polislerimiz.kendi kendine istediği kişiye ceza uygulayabiliyor ne güzel memleket yaa !!
eşkiya gibi toplanıp kav ga çıkarmak polise hakaret etmek ağza alınmayacak küfür etmek sonrada polis bu futbol teröristlerine aynı dilden hakettikleri gibi davranınca linç kampanyası başlat açığa aldırt ne güzel sosyal medya artık sosyal medyada konu etiketi açarak insanlarımız devlet tönettieiyor! (bu arada polisin öfkesine sahip olup o hareketidekesşnlikle yapmaması lazım)
polıs olmus hatta komser olmuş ama insan olamamış... ne açığa alınacak. meslekten ihraç edilecek
ayip ayip artik şu taraftari terorist olarak gormeyin yeter orda ne yapabilir enfazla alkollu gelmistir kufure etmistir karsiligi bumu karsiligi 80 yasindaki amcayi kelepceleyip biber gazi sıkıp oldurdunuz daha ders cikarmamissiniz yazik gercekten
belki insanları birbirine düşürmek için çirkin bir şey yapmıştır polis boşuna dayak atmaz
Iyi Olmus
ben orada herkes maç günü eğlenirken kulüp medya para kazanırken asli görevi olmadığı halde izni iptal edilen beş kuruş görev parası almadan sabahın 8 sinde stada dikilen yarım ekmek köfteyle bütün gün aç kalan aç susuz uykusuz 20 saat çalıştırılan birde üstüne taraftan denile psikopattan küfür tekme yiyen bir polisin geçirdiği cinneti görüyorum orada
istanbul polsi böleee yaparr... her polisi bursa polsi sanmasnlar
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