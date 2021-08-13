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Bursaspor'un stadyum isim sponsoru Bitci Teknoloji oldu

13.08.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'un stadyum isim sponsoru Bitci Teknoloji oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un stadyum isim hakkını Bitci Teknoloji aldı.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "2021-2022 sezonunda stadyum isim sponsorumuz Bitci Teknoloji olup, stat 'Bitci Timsah Stadı' olarak anılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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