Bursaspor'un stadyum isim sponsoru Bitci Teknoloji oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un stadyum isim hakkını Bitci Teknoloji aldı.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "2021-2022 sezonunda stadyum isim sponsorumuz Bitci Teknoloji olup, stat 'Bitci Timsah Stadı' olarak anılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.



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