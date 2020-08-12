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Bursa'ya gelen Kuveytli turistler teleferiğin ilk yabancı misafirleri oldu

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Bursa'ya gelen Kuveytli turistler teleferiğin ilk yabancı misafirleri oldu

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattında yaz sezonunun ilk yabancı misafirleri Kuveyt'ten geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerine ara verilen daha sonra haziran ayında bakıma alınan ve 25 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayan teleferik, yaz sezonunun ilk yabancı misafirlerini ağırladı.

Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyona gelen Kuveytli turist grubu, Kovid-19 tedbirleri uygulanarak Uludağ'a çıktı.

Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla yurt dışı uçuşların askıya alındığını anımsattı.

Erdal Ey, normalleşme süreciyle Kuveyt'ten tatil amaçlı gelen turist grubunun teleferikle Uludağ'a çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgını sebebiyle tesisimizi ziyarete gelen yabancı misafir sayımız yüksek oranda düşmüştü. Temmuz sonundan itibaren bazı Orta Doğu ülkeleriyle uçuşların açılması neticesinde yaz sezonunun ilk yabancı turist grubu Kuveyt'ten geldi. Misafirlerimizin tesise girmeden önce güvenlik noktasında ateş ölçümleri yapıldı. Ardından dezenfeksiyon işlemi yapılan kabinlere binen turist grubu, güvenli bir şekilde yolculuk yaptı."

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