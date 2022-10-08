Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar? 2022 İOKBS bursu ödeme tarihi!

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlanan bursluluk sınavının sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Bursun yatacağı tarih ve burs miktarı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar? İşte 2022 İOKBS bursu ile ilgili ayrıntılar...

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK 2022?

Bursluluk parası, burs almaya hak kazananlara okul kaydının yapıldığı tarihi takip eden Ekim ayının başında ödenmeye başlanıyor.

Ödeme tarihleri ise illere göre değişkenlik göstermektedir.

Ekim ayının sonuna dek bütün iller için ödemelerin yapılması bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

İOKBS'de en yüksek puanı alanlar İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Burs ücretleri her sene memur maaşlarına endeksli olarak artmaktadır.

Enflasyon rakamlarının ardından bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Burs ücretlerinde senede 2 kez iyileştirme yapılır.

Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

