EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR: İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS sorgulama!

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR: İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS sorgulama!

15.09.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav sonuçları için öğrenciler, MEB'den gelecek son dakika açıklamasını beklerken birçok kişi de İOKBS sonuç tarihi ile ilgili arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere ilköğretim 5,6,7,8.sınıflar ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS 3 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi birçok kişi "2023 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte meb.gov.tr Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Bursluluk sınav sonuçları ilköğretim 5,6,7,8. ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İOKBS sonuçları T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek. Tek oturumda yapılan ve 100 soru sorulan İOKBS'ye giren adaylar, başarılı olup olmadıklarını merak ediyor. Öte yandan birçok kişi internette 2023 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Meb.gov.tr Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

YKS 4

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu! Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu!
Doğa’da ders zili çaldıDoğa’da ders zili çaldı
Anahtar Kelimeler:
bursluluk sınavı sonuçları bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak iokbs sonuçları iokbs sonuçları ne zaman açıklanacak? meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.