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Bursluluk sınavı başvuruları uzatıldı mı? MEB 2023 İOKBS son başvuru tarihi değişti mi, ne zaman bitiyor?

19.06.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları için son başvuru ve onay tarihi, 16 Haziran 2023 olarak belirtilmişti. MEB henüz başvurusunu tamamlamamış olanları sevindirecek bir duyuru yayımladı ve başvuru tarihinin uzatıldığı açıklandı. Peki, MEB 2023 İOKBS son başvuru tarihi değişti mi? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte tüm merak edilenler...

Bursluluk sınavı başvuruları uzatıldı mı? MEB 2023 İOKBS son başvuru tarihi değişti mi, ne zaman bitiyor?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen bursluluk sınavı başvurusu 16 Haziran'da sona erecekti. 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvuru süresini kaçıranları sevindirecek bir haber geldi. Bursluluk sınavı başvuru tarihinin uzatıldığı açıklandı. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları uzatıldı mı? MEB 2023 İOKBS son başvuru tarihi değişti mi, ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar..

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI UZATILDI MI?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için daha önce yayımlanan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda son başvuru ve onay tarihi, 16 Haziran 2023 olarak belirtilmişti.

Sınav sürecine ilişkin yeni güncellemeye göre başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınava başvuru işlemlerini yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler.

İOKBS'DE KAÇ SORU OLACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

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2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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