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BUSADER'den depremzedelerin eğitimi yararına yardım konseri

03.05.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER), depremzedelerin eğitimi yararına düzenledikleri etkinlikte Antakya Medeniyetler Korosu'nu konuk etti.

BUSADER'den depremzedelerin eğitimi yararına yardım konseri

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı yardımseverler konser öncesi uzun kuyruklar oluşturdu.

Konser öncesinde BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle selalmama konuşması yaptı.

Gecede şef Yılmaz Özfırat'ın yönettiği orkestra kendilerine özgü oluşturdukları repertuvarla Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde koro "Mağusa Limanı", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Ah Bir Ataş Ver" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" gibi şarkılar müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Antakya Medeniyetler Korosu ve şef, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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