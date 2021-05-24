Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı

Tatil sezonunu Miami'de açan Buse İskenderoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Yakın arkadaşı Şevval Şahin'in yanına giden model, bir haftadır tatil yapıyor.

Birbirinden farklı bikinilerle çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınlayan İskenderoğlu'na iltifat mesajları yağıyor.

Show TV'de magazin programı sunan model, düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayranların övgüler de alıyor.

Son olarak 1 Hotel South Beach'te paylaştığı pozlara sunucu, "Havuz günü" diye yazıp, güneş emojisi koydu.

Sosyal medyayı aktif kulanan sunucu, Amerika'daki gittikleri yerleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.



