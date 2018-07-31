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Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 31.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan'ın paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna, Buse Sinem İren dahil oldu.

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Çocuklar Duymasın dizisi yeni sezona yeni ve güncellenmiş oyuncu kadrosu ile ağustos ayında girmeye hazırlanıyor.

Geçenlerde Çocuklar Duymasın'da Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı pala bıyık bırakmış ve yenilenmenin ilk belirtisini göstermişti. Şimdi de Çocuklar Duymasın'a yeni gelen kadın başrol oyuncusu izleyiciye tanıtıldı.

Çocuklar Duymasın'ın yeni sezon tanıtımında Havuç'un (Baran Erdoğan) ani bir kararla Simay (Buse Sinem İren) adında bir kadınla evlendiği görülüyor.

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Yayınlanan fragmanda gelinlikle kamera karşısına geçen Simay'ın, Havuç karakteri ile romantik ve eğlenceli görüntüleri beğeni topladı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ SEZON FRAGMANI

BUSE SİNEM İREN KİMDİR?
Kim Milyoner Olmak İster'e 20 Mart 2015'te katıldı. Buse Sinem İren Türkiye'de önde gelen komedyenlerden olmaya çalışmaktadır; tiyatroda da kendini ispat eden Buse Sinem İren aynı zamanda da sosyal medyada da milyonlarca takipçisini güldürmeyi başarmıştır.

Buse Sinem İren

BKM'dedüzenli olarak yayınlanan açık mikrofon isimli bir oyunu da vardır. Buse Sinem İren'in Açık büfe isimli bir Youtube kanalı vardır. Buse Sinem İren Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi mezunudur.

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