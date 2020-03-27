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Buse Terim: Babamın durumu iyiye gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi devam eden babası Fatih Terim’in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Buse Terim: Babamın durumu iyiye gidiyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum" ifadelerine yer verdi.

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