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Buse Varol'dan Alişan'a gönderme! "Aklına uydum ama fena değildi"

11.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemde evliliklerinde sorun yaşayan ve boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile Alişan çiftinden eğlenceli bir paylaşım geldi. Şarkıcı Alişan, bu defa eşi Buse Varol ile Hyper coaster ismi verilen hız trenine binerek adrenalin dolu pozlar verdi.

Buse Varol'dan Alişan'a gönderme! "Aklına uydum ama fena değildi"

'Dostlar Mahallesi' isimli dizi setinde tanışan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Buse Varol Alişan çifti 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz dönemde evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen isim, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

HIZ TRENİNE BİNEREK POZ VERDİLER!

Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz dönemde eşinin Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı.

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Bu olay boşanmalarına ramak kaldığı şeklinde yorumlanmıştı. Ünlü oyuncu çok geçmeden evlilik alyansını da çıkarmıştı ancak Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmıştı ve evliliklerine bir şans daha verilmişti.

"UYDUM AKLINA AMA FENA DEĞİLDİ"

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Hyper coaster ismi verilen hız trenine binen ikiliden, eğlenceli bir Instagram paylaşımı geldi. Hız trenine bindikleri adrenalin dolu anları paylaşan Alişan'a ilk yorum eşi Buse Varol'dan geldi.

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Varol, "Uydum aklına ama fena değildi" yorumunda bulunurken, Işın Karaca ve Safiye Soyman da yorumda bulundu.

IŞIN KARACA'DAN DA YORUM GELDİ: "DELİRDİN"

Ünlü şarkıcı Işın Karaca da Alişan'ın eğlenceli paylaşımına "Delirdin" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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