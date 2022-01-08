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Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol 'Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?' diye soran takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

08.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Buse Varol, 2019'da Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Varol, geçen yıl ise kızı Eliz'i kucağına almıştı. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan Varol, 'Kocadan zengin olmak nasıl' diyen takipçisine de kayıtsız kalmadı ve kayıtsız kalmadı ve verdiği yanıtla sosyal medyaya damga vurdu.

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol 'Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?' diye soran takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'de ise kızı Eliz'i kucağına almıştı. Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'de ise kızı Eliz'i kucağına almıştı.

Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan Varol, boşanma haberleriyle ilgili bir soruyu da es geçmedi ve "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?" diyen takipçisine "Çünkü öyle olsun istiyorlar" yanıtını verdi.

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Varol, "Alişan ile en güzel fotoğrafınızı paylaşabilir misiniz lütfen" diyen takipçisinin ricasını da kırmayarak eşiyle doğum öncesi bir pozunu yayınladı.

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Ünlü oyuncunun "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti.

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Varol, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bide bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin"

Buse Varol'un verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takdir topladı.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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