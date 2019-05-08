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Buse ve Saliha, Eczacıbaşı VitrA'ya geri dönüyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

2019-2020 sezonu kadrosunu oluşturmaya başlayan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon farklı birinci lig takımlarına kiraladığı oyuncuları Buse Melis Kara ve Saliha Şahin’i yeniden renklerine bağlıyor.

Buse ve Saliha, Eczacıbaşı VitrA'ya geri dönüyor

2012’de Karşıyaka’dan Eczacıbaşı altyapısına gelen ve burada 2015 Genç Kızlar Şampiyonluğu yaşayan genç oyuncu Buse Melis Kara, geçtiğimiz sezon Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımında kiralık olarak oynadı. Altyapı Milli Takımları kadrolarında da yer alan Buse, kırmızı-beyaz forma ile 2015 EYOF Şampiyonluğu yaşadı.

Karayolları altyapısından yetişip 2018’de Eczacıbaşı VitrA’ya katılan 1998 doğumlu genç smaçör Saliha Şahin ise, geçtiğimiz sezon Karayolları takımında kiralık olarak yer aldı. Altyapı Milli Takımları’nın formasını da giyen Saliha, U20 Dünya dördüncülüğü ve U23 Dünya Şampiyonluğu dereceleri elde etti. Saliha aynı zamanda, geçtiğimiz sene FIVB Voleybol Milletler Ligi’ni ikinci bitiren milli takımımızın geniş kadrosunda yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı VitrA Buse Melis Kara Saliha Şahin

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