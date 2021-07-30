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Busenaz tarihi galibiyet alarak madalyayı garantiledi

30.07.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Boks 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, Ukrayna'dan Anna Lysenko'yu 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Busenaz tarihi galibiyet alarak madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.

Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

BUSENAZ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Lovlina Borgohain oldu.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu yenerek adını yarı finale yazdıran ve madalyayı garantileyen Busenaz, finale çıkabilmek için Hintli rakibiyle ringe çıkacak.

Borgohain, Busenaz'ın dünya şampiyonu olduğu 2019'daki organizasyonda bronz madalya almıştı. Hintli sporcu son iki dünya şampiyonasında bronz madalya elde etti.

Busenaz ile Borgohain'in yarı final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Busenaz Sürmeneli
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