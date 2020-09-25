BUSMEK kurs merkezleri eğitime hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitimler öncesi kurs merkezlerinin daha hijyenik ve güvenli olması amacıyla dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.

Dünyayı alarma geçiren Covid-19 salgınının Mart ayında Türkiye’ye de sıçramasıyla birlikte uzun bir süre birçok aktiviteye ara verildi. Hayatı tümüyle etkisi altına alan pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla yüz yüze eğitimlere de ara verilmişti. Uzun bir aradan sonra okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıflar için ilk ders zili ile birlikte kademeli olarak eğitimler başladı. BUSMEK kursiyerlerinin sağlığı için tüm kurs merkezlerinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hijyen ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kurs merkezlerindeki sınıflar, koridorlar, merdivenler ve lavabolar dezenfekte edildi. Merkezlerin birçok yerinde dezenfektan noktaları bulundurulurken, özellikle kursiyerlerin yoğunluk oluşturabileceği bina ve sınıf giriş noktalarına da 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıcı etiketler yapıştırıldı. Dönem boyunca binaların ve sınıfların dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmaya devam edilecek.

