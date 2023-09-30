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Büşra Pekin'in yeni imajı olay oldu! Son halini görenler tanıyamadı

30.09.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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En son Dilberay filmindeki oyunculuğuyla çok konuşulan Büşra Pekin’in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ün kazanan Pekin’in son halini görenler tanıyamadı. Ünlü ismin pozuna adeta yorum yağdı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar da canlandırdığı Havuçlu anne karakteri ile hafızalara kazınan Büşra Pekin sık sık gündem olan isimlerden biri. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Pekin sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

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Saçlarını kısacık kestiren Pekin’in pozu yorum yağmuruna tutuldu. Dilberay filmindeki rolü için 9 kilo alan ve ünlü oyuncu, diyet yaparak 15 kilo verdi.

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Büşra Pekin’in paylaşımına takipçileri "Artık tanıyamıyoruz", "Büşra Pekin değil sanki", "Siz kimsiniz Büşra Pekin'i tanıyor musunuz?", "Git gide Gülşen'e benziyor", "Sıla zannettim" yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri ise Pekin'in estetik yaptırdığını iddia etti ve "Estetik yakışmış" dedi. İşte Pekin'in son hali

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