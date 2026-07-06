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Zihni Göktay'ın cenaze programı belli oldu

Geçtiğimiz yıl huzurevine yerleşen sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenaze programının detayları belli oldu.

Zihni Göktay'ın cenaze programı belli oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'dan acı haber geldi. Göktay, dün gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede 80 yaşında vefat etti.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini duyurdu. Usta oyuncunun cenaze programı da Şehir Tiyatroları tarafından şu şekilde duyuruldu:
Zihni Göktay ın cenaze programı belli oldu 1

"Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından, sanat yaşamı boyunca tiyatromuza büyük katkılar sunan değerli sanatçımız Zihni Göktay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Zihni Göktay ın cenaze programı belli oldu 2

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Usta sanatçımız için 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecektir. Cenazesi Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

Şehir Tiyatroları ailesi olarak, usta sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiasına ve İBB Şehir Tiyatroları ailemize başsağlığı diliyoruz."

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Zihni Göktay
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