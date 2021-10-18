Ev kokmadan balık pişirmek mümkün! İşte balık kokusundan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları

Diğer yandan mutfağınızdaki kokuyu bastıracak bir karamelize şeker kokusu oluşturun. Bunun için ocağınızın küçük bölümünde bir porselen çaydanlık içinde toz şeker eritebilirsiniz.

Balık kokusunu bastıracak bir diğer koku ise çay kokusu. Bunun için küçük bir teflon tavada bir miktar siyah kuru çay kavurabilirsiniz. Çayı kavurduğunuzda duman çıkmaya başlar. Duman çıktıktan 10 saniye sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.

Balık pişirirken bir yandan da mutfağınızda mis gibi vanilya kokuları yayılsın istemez misiniz? Bunun için ocağınızın bir bölümünde teflon tavada bir paket toz vanilyayı kavurmaya başlayın ya da farklı bir yöntem olarak bir miktar suyun içerisine bir paket vanilyayı ilave ederek kaynatın. Su kaynadıkça vanilyanın o enfes kokusunun yavaş yavaş etrafa yayıldığını göreceksiniz.