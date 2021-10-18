Ev kokmadan balık pişirmek mümkün! İşte balık kokusundan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları

"Balık yemek şahane ama bir de kokusu olmasa!" diyenlerdenseniz, işte size bu kokudan kurtulmak için harika ipuçları. Balığınızı pişirmeye başlamadan önce mutfakta başlayıp buram buram bütün eve yayılacak koku için ilk olarak pencere ya da balkon kapınızı açın. Ardından da adım adım anlatacağımız yöntemleri uygulayabilirsiniz. Böylece balık kokusu evinizi tamamen terk edecek!
Eğer ızgara balık yapıyorsanız, balıkların arasına birer tane defne yaprağı yerleştirin.
Diğer yandan mutfağınızdaki kokuyu bastıracak bir karamelize şeker kokusu oluşturun. Bunun için ocağınızın küçük bölümünde bir porselen çaydanlık içinde toz şeker eritebilirsiniz.
Balık kokusunu bastıracak bir diğer koku ise çay kokusu. Bunun için küçük bir teflon tavada bir miktar siyah kuru çay kavurabilirsiniz. Çayı kavurduğunuzda duman çıkmaya başlar. Duman çıktıktan 10 saniye sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.
Balık pişirirken bir yandan da mutfağınızda mis gibi vanilya kokuları yayılsın istemez misiniz? Bunun için ocağınızın bir bölümünde teflon tavada bir paket toz vanilyayı kavurmaya başlayın ya da farklı bir yöntem olarak bir miktar suyun içerisine bir paket vanilyayı ilave ederek kaynatın. Su kaynadıkça vanilyanın o enfes kokusunun yavaş yavaş etrafa yayıldığını göreceksiniz.
Balıklar piştikten sonra ilk işiniz tavayı yıkamak olmalı. Aksi takdirde yağ bekledikçe balık kokusu ağırlaşır.
Tavayı yıkarken öncelikle soğuk sudan geçirin. Sıcak su kokuyu daha fazla yoğunlaştırır.
Balık kokusunu tavanızdan, tabaklarınızdan ve çatal bıçağınızdan çıkarmak için onları kahve telvesi ile ovalayın.
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