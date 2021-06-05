BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemikli: "Yunus Emre bütün yolların buluştuğu meydandı"

"Ahmet Yesevi Türkçeyi hakikat dili haline getirmiş, Yunus Emre de bu hakikat dilini yeniden Anadolu Türkçesi ile söylemiştir. Ahmet Yesevi'nin şiirlerini incelediğimizde şiirlerinde sezgiye dayalı bilgiler vardır. Yunus Emre'nin şiirlerini incelediğimizde onun daha çok aşk, sevgi, yaratılış konusunu, insanın varoluşunu, ahlaki konuları ele alır. Yunus Emre'nin sahip olduğu tasavvufi bilgileri dile getirmesi için de özel bir dile ihtiyacı vardı. Yunus bu dili kendisi aşık dili ve kuş dili olarak nitelendirir."

Kemikli, Yunus Emre'nin bir geleneğin öncüsü olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

Kemikli, Yunus Emre'nin çok iyi anlaşılıp anlatılması gerektiğini vurguladı.

Yunus Emre'nin büyük bir şair, büyük bir ruh olduğunu anlatan Kemikli şunları kaydetti:

"Onun bu büyüklüğü bir dilinde bir de üslubunda. Anadolu Türkçesini, batı Türkçesiyle daha iyi bir noktaya getiren ve bize bir mecra tayin eden kişidir. Dilimiz ne ise zihniyetimiz odur. Biz Yunus'un mirasını tevarüs eden kişiler olarak toplum olarak bizim kıblemiz bellidir, o kıblemiz İslam kavramıyla tevarüs eden ilkedir. Yunus Emre şiirlerinde ölümü hatırlatmaya, çıraklık kültürü içerisinde meşk yöntemiyle topluma sunmaya çalışmıştır ve böylece uğradığı her yerde bir ilim, bir sohbet meclisi kurarak bu dili, bu zenginliği yaymıştır. Yunus Emre Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi yol kurmak niyetinde değildi. Yunus Emre bütün yolların buluştuğu meydandı. Yunus Emre'nin şiiri buluşma şiiridir. Bütün meşreplerin, bütün bakış açılarının Türk kültürü ve dili içerisinde buluştuğu akıp gittiği en önemli limanlardan birisidir. Yunus Emre bizim için huzur limanıdır."

"Yunus Emre Sempozyumu" yarın yapılacak oturumun ardından sona erecek.

