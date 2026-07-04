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'Büyücü' bu kez Kolombiya'ya engel olamadı! Dünya Kupası’na veda ettiler

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Gana, Kolombiya karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Gana'nın 'büyücüsü' bu kez mağlubiyete engel olamadı.

'Büyücü' bu kez Kolombiya'ya engel olamadı! Dünya Kupası’na veda ettiler
Devrim Karadağ

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Gana’nın yolculuğu son 32 turunda sona erdi. Turnuvada büyük umutlarla mücadele eden Afrika temsilcisi, Kolombiya karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

'BÜYÜCÜ' BU KEZ ENGEL OLAMADI

Maç öncesi Gana cephesinde dikkat çeken detaylardan biri, takımın “büyücü” olarak anılan manevi destekçisinin karşılaşma öncesi yaptığı ritüeller olmuştu.

Büyücü bu kez Kolombiya ya engel olamadı! Dünya Kupası’na veda ettiler 1

Ancak bu kez o ritüeller de Gana’ya yetmedi. Kolombiya, kritik mücadelede bulduğu golle adını son 16 turuna yazdırırken, Gana turnuvanın dışında kaldı.

Gana, mücadele boyunca beraberlik golü için baskı kursa da aradığı sonucu alamadı. Kolombiya ise savunmada dirençli bir oyun ortaya koyarak skor üstünlüğünü korudu ve Dünya Kupası’nda yoluna devam etti.

Büyücü bu kez Kolombiya ya engel olamadı! Dünya Kupası’na veda ettiler 2

Bu sonucun ardından Kolombiya son 16 turunda İsviçre’nin rakibi oldu. Gana cephesinde ise erken veda sonrası teknik heyet ve futbol federasyonu üzerinde baskının artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gana dünya kupası
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