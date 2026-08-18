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Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Singo'ya talip olan kulüp ortaya çıktı

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo için Premier Lig'den Newcastle United'ın devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu için 40 milyon euroluk teklif aldığı iddiası yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Singo'ya talip olan kulüp ortaya çıktı
Cevdet Berker İşleyen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo için talip olan kulüp belli oldu. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için 40 milyon euroluk bir teklif aldığı öne sürülmüş, ancak bu teklifin hangi kulüpten geldiği açıklanmamıştı.

NEWCASTLE UNITED PEŞİNDE

Galatasaray dan ayrılıyor mu? Singo ya talip olan kulüp ortaya çıktı 1

Sabah'ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Wilfried Singo'yu transfer listesine aldı. İngiliz kulübünün ilgisinin ortaya çıkmasının ardından, daha önce Galatasaray'a iletildiği belirtilen 40 milyon euroluk teklifin Newcastle United tarafından yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Singo'nun takımdan ayrılması halinde sağ bek bölgesine yeni bir takviye gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

SINGO'NUN PERFORMANSI

Galatasaray dan ayrılıyor mu? Singo ya talip olan kulüp ortaya çıktı 2

Galatasaray formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada görev yapan Singo, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahilli oyuncunun performansı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Newcastle United'ın ilgisinin transfer sürecini nasıl etkileyeceği ve Galatasaray'ın 40 milyon euroluk teklif karşısındaki tutumunun ne olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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