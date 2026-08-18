Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Singo'ya talip olan kulüp ortaya çıktı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo için talip olan kulüp belli oldu. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için 40 milyon euroluk bir teklif aldığı öne sürülmüş, ancak bu teklifin hangi kulüpten geldiği açıklanmamıştı.

NEWCASTLE UNITED PEŞİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Wilfried Singo'yu transfer listesine aldı. İngiliz kulübünün ilgisinin ortaya çıkmasının ardından, daha önce Galatasaray'a iletildiği belirtilen 40 milyon euroluk teklifin Newcastle United tarafından yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Singo'nun takımdan ayrılması halinde sağ bek bölgesine yeni bir takviye gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

SINGO'NUN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada görev yapan Singo, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahilli oyuncunun performansı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Newcastle United'ın ilgisinin transfer sürecini nasıl etkileyeceği ve Galatasaray'ın 40 milyon euroluk teklif karşısındaki tutumunun ne olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.