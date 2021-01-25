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  4. Büyügüzel Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi

Büyügüzel Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi

25.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Büyügüzel Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan Türkiye Zooloji Dergisi (Turkısh Journal Of Zoology) Yayın Kurulu Üyeliğine seçildi.
SCI (Science Citation Index), Scopus ve TR Dizin indeksli Türkiye Zooloji Dergisi, 1998 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından yılda 6 kez elektronik ortamda yayınlanmakta olan; sistematik, gelişimsel biyoloji, davranış biyolojisi, hayvan modelleri, moleküler biyoloji ve moleküler filojisi, genomik, fizyoloji (hücre iletişimi ve sinyalizasyon sistemleri), biyokimya ve immünohistokimya, uygulamalı parazitoloji ve patoloji, nanobiyoteknoloji, hayvan taksonlarının ekolojisi, evrimi ve paleontolojisi dahil olmak üzere çeşitli zooloji alanlarında bilime hizmet eden akademik bir dergidir.

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