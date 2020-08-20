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Büyük Anadolu Hastaneleri’nden "randevu" hatırlatması

SAMSUN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr.

Büyük Anadolu Hastaneleri’nden "randevu" hatırlatması

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta ve Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, pandemi dolayısıyla hastane olarak tüm tedbirleri aldıklarını, yoğunluk oluşmaması adına sağlık hizmeti alacakların mutlaka randevu alarak hastaneye gelmesi konusunda uyardılar.
Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta ve Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, bazı hastaların randevu almadan hastaneye başvurdukları için zor durumda kalabildiklerini, bunun için mutlaka hastanenin 444 3 703 nolu telefonundan hızlı ve güvenli bir şekilde randevu alarak gelmeleri konusunda uyardılar.

Başhekimler uyardı
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle hastalar, yakınları ve çalışanlarının sağlığı ile güvenliği için bu süreçte pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Dr. Alparslan Tuhta ve Dr. Ahmet Muhlis Korur, "Bir sağlık kuruluşu olarak, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği rehberler doğrultusunda, acil servislerimiz, poliklinik hizmetlerimiz, cerrahi merkezlerimiz ve tüm birimlerimizle, her branşta tanı ve tedavi süreçlerimizi yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Mesafe, maske, hijyen
Dr. Alparslan Tuhta ve Dr. Ahmet Muhlis Korur, şunları söyledi: “Hastane olarak gerekli her türlü önlemi alıyoruz. Sağlık hizmetinin doğası gereği 7 gün 24 saat; hastalığın bulaşma riskini engelleyecek uluslararası standartlarda havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları düzenli olarak yapılmaktadır. Hastanemize gelen misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor, sosyal mesafe tedbirleri hem hastalarımız hem çalışanlarımız için sıkı sıkıya uygulanıyor. Maske ve hijyen konusuna da titizlik gösteriyoruz.”

BAH Alo Doktorum
“Hasta güvenliği odaklı sağlık hizmetlerimizi yeni normal sürecin gerekliliklerine göre düzenledik. Hastanelerimize girdiğiniz andan itibaren uygulamaları fark edeceksiniz. Bu konuda misafirlerimize yönelik uyarıcı ve yönlendirici yazıları her alanda görebilirsiniz. Yine BAH Alo Doktorum Uygulaması ile 0532 260 21 31 nolu telefondan direkt olarak uzman hekimler ile görüşüp sağlık sorunları danışılabilir.”

Hızlı ve kolay randevu
“444 3 703 nolu Randevu Sistemimiz ile randevu almak çok daha hızlı, çok daha kolay ve güvenli. Misafirlerimiz hastanelerimizde sorun yaşamaması için mutlaka randevu alarak gelmeliler. Hem kendi sağlıkları hem de başkalarının sağlıkları için bu önemli. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak aldığımız tüm önlemlerle birlikte, sizlere daha kaliteli ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Tedbirlerimize gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.”

Büyük Anadolu Hastaneleri’nden

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