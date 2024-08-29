Büyük aşk kısa sürdü! Rüştü Onur Atilla ve Nez sessiz sedasız ayrıldı... Gelen yorum kızdırdı

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, ayrılıktan hemen sonra şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan edince tepki çekmişti.

İhanet iddiaları ve ilişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

AÇIKLAMA NEZ'DEN GELDİ

Aşk pozlarını sürekli paylaşan çift sessiz sedasız ayrıldı. Mynet'in haberine göre; sessiz sedasız yollarını ayıran ikili birbirini sosyal medya üzerinden takipten de çıktı. Nez sorular üzerine "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" dedi.

Nez gelen yorumlardan sonra ise "Arkadaşlar bu kadar abartmaya bence gerek yok" dedi.

