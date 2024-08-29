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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ortaya çıktı! Görenler "Yaşlanmışsın Polat" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.08.2024 07:22
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Kurtlar Vadisi'nin Polat AlemdarNecati Şaşmaz uzun zamandır gözlerden uzakta bir hayat sürüyor. Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Eski eşiyle yaşadığı sorunlarla uzun süre gündemde kalan Şaşmaz'ı görenler "Yaşlanmışsın Polat" yorumlarında bulundu.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ortaya çıktı! Görenler "Yaşlanmışsın Polat" dedi

MYNET- Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin bitmesinden sonra gözlerden uzak kalmaya karar vermişti.

Kurtlar Vadisi adlı dizide ‘Polat Alemdar’ karakterini canlandırarak ün kazanan Necati Şaşmaz'ın eski eşi Negahan Kaşıkçı ile yaşadıkları da uzun süre gündeme gelmişti. Açılan boşama davasında eski eş, kendini mehdi olarak gören Şaşmaz'ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu da dosyaya sunmuştu.

Necati Şaşmaz'ın boşandığı Negahan Kaşıkçı eski eşinin kendini mehdi olarak gördüğünü de iddia etmişti.

8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın velihatı olarak görüldüğünü ifade eden Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" demişti.

Ekran Alıntısı

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yaşananlardan sonra sessizliğini koruya Necati Şaşmaz bir dönem Kurtlar Vadisi için hazırlık içinde olduklarını söylese de dizi yeniden çekilmedi.

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Gözlerden uzak yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Necati Şaşmaz'ın son haline "Abi geri dön", "Yaşlanmışsın Polat", "Kral dizi ne oldu", "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz kurtlar vadisi polat alemdar
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