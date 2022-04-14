Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

Her yaptığı olay olan fenomen Demi Rose, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Rose, siyah mayolu pozuyla gündeme geldi. 27 yaşındaki fenomen, sosyal medyanın en cesur isimlerinden biri.

DEMİ ROSE DEKOLTEYİ ABARTTI

Bikinili pozlarından sonra Demi Rose, bu defa siyah mayosuyla kamera karşısına geçti.

O poz, hayranları tarafından yüz binlerce beğeni aldı.

Etnik olarak İngiltere ve Kolombiya’ya kökenlerine sahip olan Demi Rose DJ Khaled ve Chris Brown'ın müzik videolarında yer aldı.

Ünlü fenomen 1.57 boyundadır.

Instagram'da 'demirose' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.



