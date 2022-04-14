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  4. Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

14.04.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 19,3 milyon takipçisi olan büyük beden Demi Rose, bu defa dekolteyi abarttı. Demi Rose'un pozları beğeni butonunu çökertti.

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

Her yaptığı olay olan fenomen Demi Rose, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Rose, siyah mayolu pozuyla gündeme geldi. 27 yaşındaki fenomen, sosyal medyanın en cesur isimlerinden biri.

DEMİ ROSE DEKOLTEYİ ABARTTI

Bikinili pozlarından sonra Demi Rose, bu defa siyah mayosuyla kamera karşısına geçti.

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini paylaştı! Beğeni butonu çöktü

O poz, hayranları tarafından yüz binlerce beğeni aldı.

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

Etnik olarak İngiltere ve Kolombiya’ya kökenlerine sahip olan Demi Rose DJ Khaled ve Chris Brown'ın müzik videolarında yer aldı.

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü fenomen 1.57 boyundadır.

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

Instagram'da 'demirose' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden fenomen Demi Rose göğüs dekoltesini abarttı! Beğeni butonu çöktü


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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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