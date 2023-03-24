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  4. Büyük beden model Ashley Graham transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi

Büyük beden model Ashley Graham transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi

24.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki itirafları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen büyük beden model Ashley Graham transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi. Instagram sayfası üzerinden paylaştığı göğüs dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Büyük beden model Ashley Graham transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncü isimlerinden olan Ashley Graham açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Büyük beden model Ashley Graham cesur pozlarına bir yenisi ekleyerek transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi. Ünlü model göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

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2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Ashley Graham cinsel ilişki açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

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Ashley Graham son olarak katıldığı bir poscast yayınında doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını söyledi.

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35 yaşındaki ABD'li model, bu sayede artık kendisinin doğum kontrol hapı kullanmak zorunda kalmadığını dile getirdi.

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