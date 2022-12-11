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Büyük beden model Ashley Graham transparan elbisesiyle olay oldu! "Cesaretine hayranım"

11.12.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham Time Yılın Kişisi partisinde transparan elbisesiyle göz doldurdu. Sosyal medyada cesur pozlarıyla dikkat çeken modelin tarzını görenler "Cesaretine hayranım" yorumları yaptı.

Büyük beden model Ashley Graham transparan elbisesiyle olay oldu! "Cesaretine hayranım"

Büyük beden model Ashley Graham, eşi James Ervin ile Time Yılın Kişisi partisine katıldı. Her dair bedeniyle gurur duyduğunu açıklayarak ezber bozan ve sıfır beden algısını değiştiren Graham partide oldukça iddialı bir seçim yaptı.

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Podyumda ve moda camiasında kalıpları yıkan Graham siyah transparan içine siyah iç çamaşırı giydi. Tüm kıvrımlarını ortaya çıkaran file elbisesiyle bol bol poz veren Graham'ı gören takipçileri "Cesaretine hayranım" yorumları yaptı.

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Ashley Graham dekolteye de sahip tarzını aksesuarlarla ve kapüşonuyla süsledi.

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Ashley Graham Model

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