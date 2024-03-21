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  4. Büyük beklentilerle gelmişti! Bonucci takımdan olaylı şekilde ayrılıyor... Fenerbahçe'deyken başka bir takımla anlaştığı iddia edildi

Büyük beklentilerle gelmişti! Bonucci takımdan olaylı şekilde ayrılıyor... Fenerbahçe'deyken başka bir takımla anlaştığı iddia edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2024 18:55
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'nin takımda mutlu olmaması nedeniyle MLS ekibiyle anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci

İTA İtalya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündemde.

TAKIMDA HUZURSUZ...

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Devre arasında Union Berlin'den transfer edilen Bonucci'nin Sarı-Lacivertliler'den ayrılmaya karar verdiği öne sürülürken, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle huzursuz olduğu öğrenildi.

MLS EKİBİYLE ANLAŞTI

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36 yaşındaki İtalyan yıldızın bu sebeple MLS'ten bir ekiple görüştüğü ve prensipte anlaştığı iddia edildi.

EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR

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Leonardo Bonucci'nin Feenrbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı.

Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği öğrenildi.

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