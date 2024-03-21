Büyük beklentilerle gelmişti! Bonucci takımdan olaylı şekilde ayrılıyor... Fenerbahçe'deyken başka bir takımla anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündemde.

TAKIMDA HUZURSUZ...

Devre arasında Union Berlin'den transfer edilen Bonucci'nin Sarı-Lacivertliler'den ayrılmaya karar verdiği öne sürülürken, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle huzursuz olduğu öğrenildi.

MLS EKİBİYLE ANLAŞTI

36 yaşındaki İtalyan yıldızın bu sebeple MLS'ten bir ekiple görüştüğü ve prensipte anlaştığı iddia edildi.

EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR

Leonardo Bonucci'nin Feenrbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı.

Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği öğrenildi.





