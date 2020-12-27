SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.12.2020 18:39 | Son Güncelleme

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye (wildcard) ile katılacak.

Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Turnuva direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tenisçinin organizasyonda yer alacağını belirterek, "Andy'ye kollarımızı açarak Melbourne'e 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2019'daki Avustralya Açık'ın ardından kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve uzun süre kortlardan uzak kalmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 3 hafta ertelenen 2021 Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTakipçilerini mest etti!Takipçilerini mest etti!
Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye GP'siFormula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye GP'si
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi
Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak
Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak
Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı
Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı
Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?
Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?
Türkiye GP sezonun en iyi yarışı seçildi!
Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye GP'si
Eski judocu Ahmet Apaydın koronavirüsü yendi
Eski judocu koronavirüsü yendi
Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi
Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.