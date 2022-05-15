"Büyük felaket" Nekbe'nin anma töreninde gazeteci Ebu Akile de unutulmadı

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de unutulmadı.

İsrail'in kuruluşunu ilan ettiği ve binlerce Filistinlinin yurtlarından sürülme sürecini başlatan 15 Mayıs 1948 tarihine verilen isim olan Nekbe'nin anma töreninde, 11 Mayıs'ta görevini yaparken İsrail askerlerince öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de anıldı.

Ziyaretçilere açık olarak yapılan tören, Kur'an-Kerim tilavetinin ardından Türkiye ve Filistin'in ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Törende, Nekbe günü ve Şirin Ebu Akile ile ilgili video gösterimi de yapıldı.

- "Bir Hristiyanın cenazesini Müslümanların omuzları üzerinde görürsen, sen Filistin'desin demektir"

Törende konuşan Filistin Büyükelçilik Müsteşarı Ayman Alhila, 15 Mayıs 1948'ün Filistin halkı için çok trajik olduğunu ve o günün, Filistin halkının toprağı üzerinde sığınmacıya dönüştüğü gün olduğunu söyledi.

Alhila, Siyonist örgütlerin 1948'den önce de 70'ten fazla katliam gerçekleştirerek en az 15 bin Filistinliyi öldürdüğünü, binlerce köyü yıktığını ve o tarihten bu yana da uygulamaları sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in hiçbir kurum ya da ülkeyi umursamadan yasal olmayan eylemlerine devam ettiğine değinen Alhila, bunun son örneği olarak hayatını kaybeden Ebu Akile'nin Filistin basınının simgesi olduğunu vurguladı.

Filistin Toplum Derneği Başkanı Ahmet Osman da davalarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, "Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde yaşanan birlik ve beraberlik, bu toprağın hiçbir zaman Siyonistlerin olmayacağının delilidir. Eğer bir Hristiyanın cenazesini Müslümanların omuzları üzerinde görürsen, sen Filistin'desin demektir." diye konuştu.

Anma etkinliğine katılan ziyaretçiler, Ebu Akile'nin Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

- Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

