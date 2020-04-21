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Büyük göğüsler sağlığı bozuyor

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Doç Dr.

Büyük göğüsler sağlığı bozuyor

Doç Dr. Karaca Başaran, büyük göğüslerin sağlığı bozduğunu söyledi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, “Büyük göğüsler kadınlarda psikolojik sorunlara neden olmanın yanı sıra fiziksel olarak da sıkıntılara da yol açarak sağlığı da olumsuz yönde etkiliyor. Plastik cerrahi ameliyatları içerisinde hasta memnuniyeti en çok olan ameliyat meme küçültme olarak belirlendi. Birçok kadın için büyük memeler, bir dizi fiziksel ve estetik problemler oluşturur. Bunlar arasında: kronik sırt ağrısı, baş ağrıları, solunum problemleri, postür bozukluğu, boyun ağrısı, deri tahrişi, sutyene bağlı derin ve ağrılı oluşmalar vardır. İri memeler, hastaların yaşam tarzı seçimlerini de etkileyebilir. Fiziksel aktivite, spor ve egzersizi zorlaştırarak hareketli yaşamı azaltabilir, kilo alımına yol açabilir” dedi.
Meme küçültme ameliyatı sırasında, cerrahın, memeden yeterli miktarda yağ, meme dokusu ve deriyi aldığını ifade eden Dr. Başaran, “Sizin ihtiyaç ve isteğinize göre uygun meme boyut ve şeklini oluşturur. Meme küçültme cerrahisinde, tanımlanan birçok cerrahi teknik vardır. Yapılan çalışmalarda, meme küçültme ameliyatları estetik cerrahlar tarafında yapılan tüm işlemler arasında hasta memnuniyeti açısından sürekli ilk sırada yer almaktadır. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’nin meme küçültme cerrahisi yapılmış hastalar üzerinde, yakın zamanda yaptığı bir ankette katılımcıların yüzde 95’inden fazlası gerekli olması durumunda tekrar cerrahiyi tercih edeceklerini bildirmiştir. Bu aydınlatıcı istatistik medikal ve estetik yararları olan meme küçültme cerrahisinin popülaritesinin artmaya devam edeceğine işaret etmektedir” diye konuştu.
Meme küçültme ameliyatını talep eden hastalarda, ameliyat öncesi kapsamlı bir muayene yapılması gerektiğini kaydeden Dr. Başaran, “Gerekli radyolojik tetkikler yapılmalı, ameliyathane şartlarında, kişiye özgü planlama yapılmalıdır. Genel olarak ağrısız ve iyileşme süresi kısa olan bu ameliyatlardan sonra, sosyal hayata ortalama 10 gün içinde dönmek mümkün olmaktadır” açıklamalarında bulundu.

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