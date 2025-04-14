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Büyük skandal patlak verdi! Pazar günü maç bile yönetmiş... Süper Lig hakemi polis çevirmesinde yasaklı madde ile yakalandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 14:00
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta maç yönetmiş bir isim için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre, bir Süper Lig hakeminin polise yasaklı madde ile yakalandığını hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva merkeziyle görüşerek olayın üstünün kapatıldığını öne sürdü. İşte detaylar...

Büyük skandal patlak verdi! Pazar günü maç bile yönetmiş... Süper Lig hakemi polis çevirmesinde yasaklı madde ile yakalandı

Süper Lig'de hakemler gündem olmaya devam ederken, bu kez bir Süper Lig hakemi saha dışı bir konu ile gündeme bomba gibi düştü. Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir Süper Lig hakeminin polise yasaklı madde ile yakalandığını hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva merkeziyle görüşerek olayın üstünün kapatıldığını öne sürdü.

POLİS KONTROLÜNDE YAKALANDI

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Ünal, bir televizyon programında olayın detaylarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Kuşadası’nda bir polis kontrol noktasında durdurulan Süper Lig hakeminin aracında arama yapıldı.

YASAKLI MADDE İDDİASI

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Bekar olan hakemin yanında bir kadınla seyahat ettiği ve araçta yasaklı madde bulunduğu belirtildi. Kadın, maddenin kendisine ait olduğunu savundu.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Hakemin, olay sonrası TFF’nin Riva merkeziyle iletişime geçtiği ve olayın örtbas edildiği iddia edildi. Aydın Emniyeti’nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ DÜDÜK ÇALMIŞ

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Ünal, olayı 1996’daki Susurluk olayına benzeterek “Futbolun Susurluk’u” dedi. Hakemin, Riva ile telefon trafiği sonrası olayın kapatıldığını ve Tahkim Kurulu’nun bu hakeme pazar günü Süper Lig maçında görev verdiğini ifade etti.

BAŞKA BİR DAVASI DAHA VAR...

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İddiaya göre, aynı hakem daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl hapis cezası almış, ancak hükmün açıklanması ertelenmiş. Ayrıca, hakemin devam eden başka bir davası olduğu da öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig son dakika tff
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