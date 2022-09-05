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Büyük şok! Acun Ilıcalı'nın takımına soruşturma başlatıldı iddiası!

05.09.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu hafta karşılaştığı Sheffield United maçında yapılan tezahüratlar nedeniyle soruşturma altına alınıyor. Taraftarların ırkçı ve taciz içeren tezahüratlarda bulunduğu iddiasının ardından İngiltere Federasyonu harekete geçti.

Büyük şok! Acun Ilıcalı'nın takımına soruşturma başlatıldı iddiası!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Sheffield United'ı ağırladığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın skorunun yanında tribünlerden edilen tezahüratlar İngiltere'de gündem olmuş durumda.

IRKÇILIK İDDİASI!

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Sheffield United'ın genç oyuncusu Kyron Gordon, maçın sonlarında doğru ısınırken tribünlerden gelen tezahüratların ardından yedek kulübesinin yolunu tuttu. Isınmayı reddedip yedek kulübesine oturan Kyron Gordon'ı takım arkadaşları teselli etti. Irkçı tezahüratlar olduğu iddia edilen olayla ilgili İngiltere Federasyonu soruşturma başlattı.

Hull City yönetimi de olayı araştırdıklarını duyurdu.


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