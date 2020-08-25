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Büyük Taarruzun yıl dönümüne özel yağlı boya sergisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Sanat Evi Derneği (KOSEV) ortaklığında, büyük Taarruzun yıl dönümüne özel açılacak olan ‘‘İzmit’in Kurtuluş Günü’’ yağlı boya sergisi yarın İzmitlilerle buluşacak.İzmit Belediyesi ile KOSEV’in ortak düzenlediği ‘‘İzmit’in Kurtuluş Günü’’ yağlı boya sergisi, 26 Ağustos günü saat 11.00’de gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Sanat Evi Derneği (KOSEV) ortaklığında, büyük Taarruzun yıl dönümüne özel açılacak olan ‘‘İzmit’in Kurtuluş Günü’’ yağlı boya sergisi yarın İzmitlilerle buluşacak.
İzmit Belediyesi ile KOSEV’in ortak düzenlediği ‘‘İzmit’in Kurtuluş Günü’’ yağlı boya sergisi, 26 Ağustos günü saat 11.00’de gerçekleşecek. Büyük Taarruzun başlangıcının yıl dönümünde Sabri Yalım Parkı içerisinde açılacak olan sergiye tüm vatandaşlar davet edildi. İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü anısına Kocaeli Sanat Evi Derneği (KOSEV) ile İzmit Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı "İzmit’in Kurtuluş Günü" yağlı boya resim sergisi, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gezilebilecek.

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