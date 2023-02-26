Büyük talihsizlik! Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, uçağı kaçırdı!

Brezilya temsilcisi Flamengo'nun hocası Vitor Pereira, takımının maçına gidemedi. Bineceği uçağı yaşadığı talihsiz olaylar sonrasında kaçıran Pereira, oynanan mücadelede yedek kulübesinde yer alamadı.

PLANLAMAYI YANLIŞ YAPTI, UÇAĞI KAÇIRDI

Flamengo, tamamen yedeklerden oluşan bir takımla Botafogo ile bir maç oynadı. Flamengo'nun hocası Vitor Pereira ise takımın uçağının kalktığı sırada henüz otelden ayrılmamıştı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Pereira'nın uçağı kaçırmasının nedeninin Rio'da düzenlenen karnavallar olduğu ortaya çıktı. Saat planlamasını yanlış yapan Pereira, uçağı kaçırdı ve takımın başında yer alamadı.

