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Büyük talihsizlik! Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, uçağı kaçırdı!

26.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz takımlarından Fenerbahçe'de iki kez görev yapan Vitor Pereira'nın başına ilginç bir olay geldi. Şimdilerde Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran Portekizli isim, takımının uçağını kaçırınca maça gidemedi.

Büyük talihsizlik! Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, uçağı kaçırdı!

Brezilya temsilcisi Flamengo'nun hocası Vitor Pereira, takımının maçına gidemedi. Bineceği uçağı yaşadığı talihsiz olaylar sonrasında kaçıran Pereira, oynanan mücadelede yedek kulübesinde yer alamadı.

PLANLAMAYI YANLIŞ YAPTI, UÇAĞI KAÇIRDI

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Flamengo, tamamen yedeklerden oluşan bir takımla Botafogo ile bir maç oynadı. Flamengo'nun hocası Vitor Pereira ise takımın uçağının kalktığı sırada henüz otelden ayrılmamıştı.

NEDENİ BELLİ OLDU

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Pereira'nın uçağı kaçırmasının nedeninin Rio'da düzenlenen karnavallar olduğu ortaya çıktı. Saat planlamasını yanlış yapan Pereira, uçağı kaçırdı ve takımın başında yer alamadı.

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