Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de ayrıldı... Yıldız isim gönderiliyor

Fenerbahçe’de geldiği günden bu yana bir türlü beklenilen performansı veremeyen ve eleştirilen isimlerinde başında gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin iddiasına göre, Sarı-Lacivertli yönetim, Talisca’nın yüksek maaşı ve performansını göz önünde bulundurarak sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Daha önce Flamengo ve Gremio’nun da Talisca’ya talip olduğu belirtilmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta görev alan Talisca, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.