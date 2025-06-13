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Büyük umutlarla transfer edilmişti, bir kez bile formayı giymedi! Yıldız isim ayrılmak istiyor: Beni geri alın...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı bir isim ile alakalı sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in Zenit'e kiralık verdiği Mimovic'in eski takımına haber gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Büyük umutlarla transfer edilmişti, bir kez bile formayı giymedi! Yıldız isim ayrılmak istiyor: Beni geri alın...
Berker İşleyen
Ognjen Mimovic

Ognjen Mimovic

SIR Sırbistan
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem hayli hareketli. Sarı-Lacivertli ekipte takıma katılacak isimler kadar bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

OYNAMADAN AYRILIK...

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, geçen sezon Kızılyıldız'dan transfer edilen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'ye katıldığından beri hiç forma şansı bulamayan genç futbolcu, hayal kırıklığı yaşayarak ayrılık kararı aldı.

SATTIĞI PARAYA ALMAK İSTİYOR

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Bu gelişmenin ardından Kızılyıldız, eski oyuncusu Mimovic'i geri almak için harekete geçti. Sırp kulübü, 6.7 milyon euroya Fenerbahçe'ye sattığı oyuncuyu aynı bedelle geri alarak, ileride daha yüksek bir bonservisle satmayı hedefliyor.

SEZONU ZENİT'TE GEÇİRDİ

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Fenerbahçe, Mimovic'i geçen sezon devre arasında kadrosuna katmış, ancak yabancı sınırı nedeniyle Zenit'e kiralamıştı. Sezon sonunda Zenit'ten dönen 20 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

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transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe
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