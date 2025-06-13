Büyük umutlarla transfer edilmişti, bir kez bile formayı giymedi! Yıldız isim ayrılmak istiyor: Beni geri alın...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem hayli hareketli. Sarı-Lacivertli ekipte takıma katılacak isimler kadar bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

OYNAMADAN AYRILIK...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, geçen sezon Kızılyıldız'dan transfer edilen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'ye katıldığından beri hiç forma şansı bulamayan genç futbolcu, hayal kırıklığı yaşayarak ayrılık kararı aldı.

SATTIĞI PARAYA ALMAK İSTİYOR

Bu gelişmenin ardından Kızılyıldız, eski oyuncusu Mimovic'i geri almak için harekete geçti. Sırp kulübü, 6.7 milyon euroya Fenerbahçe'ye sattığı oyuncuyu aynı bedelle geri alarak, ileride daha yüksek bir bonservisle satmayı hedefliyor.

SEZONU ZENİT'TE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, Mimovic'i geçen sezon devre arasında kadrosuna katmış, ancak yabancı sınırı nedeniyle Zenit'e kiralamıştı. Sezon sonunda Zenit'ten dönen 20 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.