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Büyük Yayla’da elektrik isyanı

TRABZON HABERLERİ  | 08.07.2020 09:37 | Son Güncelleme

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Fındıcak ve Yeşilköy mahallelerinin ortak yaylası olan Büyük Yayla sakinleri elektriğe hasret kaldı.2013 yılından bu yana elektrik hattı döşenmesine rağmen yaylaya bir türlü enerji verilmediğini belirten ve yaylada hayvancılıkla uğraşan yayla sakinlerinden Havva Çakal, ”Turizme açık yaylalarda elektrik var.

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Fındıcak ve Yeşilköy mahallelerinin ortak yaylası olan Büyük Yayla sakinleri elektriğe hasret kaldı.
2013 yılından bu yana elektrik hattı döşenmesine rağmen yaylaya bir türlü enerji verilmediğini belirten ve yaylada hayvancılıkla uğraşan yayla sakinlerinden Havva Çakal, ”Turizme açık yaylalarda elektrik var. Biz hayvancılık yapıyoruz, elektrik yok. Yoğurdumuzu, sütümüzü, yağımızı, peynirimizi koyacağımız yer yok. Ürünlerimiz heba oluyor. Bizim günahımız ne ?. Sesimizi lütfen duyun” ifadelerini kullandı
7 yıldır döşenen elektrik hattından evlerine enerji verilmemesinin haksızlık olduğunu belirten yayla sakinleri, elektrik sayaçlarının bağlanıp elektriklerinin verilmesini isterken, bu sorunun çözülmesini istediler.

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