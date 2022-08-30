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Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmi geçitle kutlandı

30.08.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmi geçitle kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni yapıldı.

Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin tören aracının üzerinden tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin varoluş mücadelesinin en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını söyledi.

30 Ağustos'un milletin 7'den 70'e kenetlendiği, kahraman ordunun düşmanı dize getirdiği İstiklal Mücadelesi'nin şan, şeref ve zaferle taçlandığı büyük bir destan olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Vatanımızın ve milletimizin birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek, kutsal vazifemizdir. İnanmış ve tek yürek olmuş bu milleti durdurmaya bugüne kadar kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek inşallah. Çünkü yeminimiz var. Güçlü ve büyüyen Türkiye yolunda Çanakkale'deki gibi dirayetli, Sakarya'daki gibi inançlı, Dumlupınar'daki gibi azimli olmaya... 30 Ağustos Zaferi'ni tarihe altın harflerle yazdıran bu büyük millet, sonsuza dek nice zafer coşkularını daima beraberce yaşayacak."

Törende 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle başlayan resmi geçit töreninde jandarma ve emniyet personeli de yer aldı. Askeri ve emniyet araçlarının da yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

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