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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çift taraflı olarak 1000 adet Türk bayrağı asıldı.

Belediye ekipleri, Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin iki tarafını 1000 adet Türk bayrağıyla donattı. Caddedeki binalara da yine belediye ekiplerince büyük Türk bayrakları asıldı.

İstiklal Caddesi girişinde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattıklarını belirterek, "Bundan büyük bir onur duyuyoruz. Bütün İstanbulluları, bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı Beyoğlu'na davet ediyoruz. İstiklal Caddesi'ni 100 yıldır böyle görmediler." dedi.

Yıldız, Beyoğlu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına şimdiden hazırlandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok daha görkemli, çok daha muhteşem bir 100. yıl Cumhuriyet kutlamaları olacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele şehitlerimizi, istiklal şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu topraklarda Malazgirt ruhu, 30 Ağustos ruhu, fetih ruhu, 15 Temmuz ruhu, bu milletin damarlarında, her bir kılcalında var, buna hep birlikte şahit olduk. İnanıyorum ki bugün hep birlikte bu onuru İstiklal Caddesi'nde yaşayacağız."

Konuşmanın ardından Yıldız, Türk bayrağı taşıyarak bir grup gençle İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İstiklal Caddesi

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