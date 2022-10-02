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Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

02.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Büyükada kıyı emniyeti kurtarma tekne

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