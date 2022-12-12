Büyükada'da rahatsızlanan hastayı Kıyı Emniyeti ekipleri tahliye etti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükada’da tıbbi tahliye talebinde bulunan hastanın, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla alınarak Kartal’da sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.
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