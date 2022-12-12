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  4. Büyükada'da rahatsızlanan hastayı Kıyı Emniyeti ekipleri tahliye etti

Büyükada'da rahatsızlanan hastayı Kıyı Emniyeti ekipleri tahliye etti

12.12.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükada'da rahatsızlanan bir kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince buradan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükada’da tıbbi tahliye talebinde bulunan hastanın, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla alınarak Kartal’da sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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